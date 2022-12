SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida da seleção brasileira contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 12h (horário de Brasília) desta sexta (9), altera o horário de funcionamento de diversos órgãos públicos e serviços pelo país.

As agências bancárias vão atender ao público durante três horas, divididas em dois turnos, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Na parte da manhã, das 9h às 11h, e de tarde, das 15h30 às 16h30, pelo horário de Brasília.

Nos estados com diferença de uma hora, o atendimento será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, e onde a diferença é de duas horas em relação à capital federal, as agências irão funcionar das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

A Bolsa de Valores mantém o funcionamento normal.

As agências dos Correios vão fechar às 11h e reabrir 15 minutos depois do final do jogo. Os postos da Receita Federal estarão fechados.

Segurados do INSS também terão que esperar até segunda-feira (12) para receber atendimento presencial. Nesta sexta, as agências do instituto previdenciário não abrem. No entanto, o atendimento pelo telefone (135) vai funcionar até 30 minutos antes da partida e volta meia hora após o resultado da disputa.

O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça atenderão ao público das 7h às 11h. Segundo o conselho, os prazos processuais que começarem ou se encerrarem nesta sexta serão prorrogados para segunda-feira (12).

Serviços públicos estaduais e municipais também terão expediente em horário especial. O cidadão deve consultar cada local, pelo site do órgão ou telefone, para não perder a viagem.

Em São Paulo, os hospitais estaduais irão manter o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) também manterão o funcionamento normal. Já o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona Leste da capital, estará fechado.

As unidades farmacêuticas que fazem parte do programa Dose Certa não terão expediente nesta sexta, assim como os locais para a doação de sangue. Já algumas unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas como de "alto custo", vão atender com horário reduzido. Confira aqui os horários de cada uma.

Todos os restaurantes Bom Prato servirão o almoço a R$ 1 a partir das 10h. Porém, só as unidades de Suzano, Presidente Prudente, Barretos, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Franca e Guarulhos estarão com os salões abertos para refeições no local.

As agências do Descomplica SP e da Sabesp vão atender parcialmente mediante agendamento pela internet. As unidades do Poupatempo em todo o estado terão o expediente suspenso.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, alguns órgãos da administração direta, autarquias e fundações terão seu expediente suspenso nesta sexta. A medida não se aplica às UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), AMAs/UBSs Integradas, AMAs Especialidades, Ambulatórios de Especialidades e Hospitais Dia e Centros de Atenção Psicossocial II, III e IV.

Os hospitais veterinários públicos -unidades Norte, Sul, Leste e Oeste- atenderão somente casos de urgência e emergência.

Para que todos possam acompanhar a partida, ônibus, CPTM e EMTU vão manter a programação, com monitoramento da demanda e eventuais ampliações na frota, se necessário. As linhas do Metrô de SP, por exemplo, irão atender aos passageiros com frota máxima em circulação até as 12h.

Segundo a prefeitura, a montagem das faixas reversíveis ocorrerá a partir das 10h desta sexta, para evitar congestionamentos.

Quem estiver de carro na capital paulista precisa ficar atento, pois o rodízio de veículos na cidade segue mantido. Nesta sexta, carros com placas de final 9 e 0 não podem circular das 7h às 10h e das 17h às 20h ou serão multados em R$ 130,16 mais quatro pontos na carteira de habilitação.

Usuários do transporte municipal terão atendimento no horário usual nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes, das 6h às 22h. As lojas Jabaquara e Santana funcionarão normalmente, das 7h às 17h. Já o posto central volta a atender na segunda-feira.

Shoppings centers, bares, restaurantes, lotéricas e comércio de rua têm liberdade para definir o horário de funcionamento durante as partidas do Brasil nesta Copa, de acordo com as associações representativas de cada setor.

Mercados e sacolões municipais fecharão antes do jogo e reabrirão após a partida do Brasil contra a Croácia.

Brasileiros sem interesse na partida poderão aproveitar a trégua na instabilidade do tempo para curtir os parques e centros esportivos de São Paulo, que estarão abertos em horário normal. Os centros culturais fecham, e teatros seguem horários próprios.