SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar tinha leve alta frente ao real nesta sexta-feira (9), conforme investidores aguardavam a entrevista que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva dará em Brasília nesta manhã, com ampla expectativa de anúncio de pelo menos cinco ministros, incluindo Fazenda e Casa Civil.

Lula falará a partir de 10h15 (de Brasília).

Às 9h07 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,41%, a R$ 5,2371 na venda.

Na B3, às 9h07 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,09%, a R$ 5,2600.

Na quinta-feira (8), o dólar fechou o pregão com leve alta de 0,21%, cotado a R$ 5,2170. O Ibovespa terminou a sessão com queda de 1,67%, aos 107.249 pontos. Essa é a menor pontuação para um fechamento do principal índice da Bolsa de Valores desde o início de agosto.

Investidores demonstraram preocupação quanto aos gastos públicos diante do avanço da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição no Congresso e da possível confirmação, esperada para esta sexta, de Fernando Haddad como ministro da Fazenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta quinta que Lula deverá anunciar "alguns nomes" que irão compor o seu ministério. Aliados dizem que o presidente eleito confirmará Haddad na Fazenda.

Dúvidas sobre o quão flexível será a política fiscal do governo com Haddad à frente da economia e, principalmente, sobre como o governo empregará os recursos obtidos com a PEC da Transição tornam o mercado receoso.

Na quarta-feira (7), o plenário do Senado aprovou a PEC sem modificar o texto que saiu da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa, apesar da pressão da oposição para que o valor e o prazo de duração fossem reduzidos.

A proposta aprovada, que agora segue para apreciação da Câmara, amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões em 2023 e 2024 para o pagamento do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) e libera outros R$ 23 bilhões para investimentos fora do teto em caso de arrecadação de receitas extraordinárias.

A queda do Ibovespa nesta quinta só não foi maior devido à alta de 1,23% da Vale. A mineradora tem grande peso na composição do índice.

Exportadores de matérias-primas metálicas, como a Vale, têm sido beneficiados pela perspectiva de aumento de consumo desses insumos na China. O país vem reduzindo restrições à circulação de pessoas, adotadas no combate à Covid-19, além de ter anunciado estímulos ao setor imobiliário, que é grande consumidor de aço.

O avanço apenas moderado da taxa de câmbio, um dos termômetros para medir a temperatura do risco aos investimentos no Brasil, pode estar relacionado à valorização das mercadorias exportadas para a China e pela própria desvalorização do dólar no exterior, onde investidores se mostraram mais favoráveis ao mercado de ações na última sessão.

Na Bolsa de Nova York, o índice parâmetro S&P 500 subiu 0,75%, após uma sequência de cinco quedas.

Por lá, investidores seguem ajustando suas carteiras à possibilidade de que a alta dos juros leve o país à recessão. O relatório sobre geração de vagas de trabalho da semana passada, porém, levou o mercado a considerar nesta quinta que essa desaceleração mais forte da economia ainda poderá demorar algum tempo.