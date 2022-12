BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Unafisco Nacional, associação que representa auditores da Receita Federal, enviou, nesta sexta-feira (9), um relatório para três organismos internacionais mostrando um desmonte do fisco e o abandono do combate à corrupção.

A carta foi enviada para a Organização para a Organização das Nações Unidas (ONU), para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ?grupo ao qual o Brasil pleiteia uma vaga?, e ao Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

No documento, obtido pelo Painel S.A., a Unafisco aponta "significativos e contínuos" movimentos de estrangulamento da Receita Federal, com a drástica redução de seus orçamentos nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao combate de condutas ilícitas, especialmente em relação à corrupção e lavagem de dinheiro.

Para o vice-presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, os números apresentados aos organismos internacionais revelam o tamanho do descaso do governo federal com a Receita Federal nos últimos anos.

"Mostram que o país escolheu abandonar o combate aos ilícitos financeiros e transnacionais, colocando-o na rota inversa dos países desenvolvidos", diz Cabral.

Os riscos, segundo a entidade, é a transformação do país em um "hub global de atividades criminosas".

Somente em relação ao Orçamento destinado ao órgão, caiu de R$ 2,8 bilhões, em 2018, para R$ 1,7 bilhão, em 2022, segundo a entidade. Para ela, o valor deveria ser de, ao menos R$ 4,5 bilhões, considerando a correção da inflação neste ano.

Cabral diz que o alerta foi estendido à ONU porque a Unafisco acredita que o presidente eleito deverá desistir do intento de colocar o país na OCDE.