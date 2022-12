RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Cidadania informou nesta sexta (9) que o Vale-gás pago no mês de dezembro será de R$ 112, mesmo valor pago em outubro, quando os beneficiários receberam pela última vez. O benefício bimestral é depositado junto com o Auxílio Brasil e começa a ser pago na próxima segunda (12).

Segundo o ministério, 5,95 milhões de famílias serão contempladas com o benefício neste mês, o que equivale a um investimento de R$ 667,2 milhões. O número de famílias beneficiadas diminuiu desde outubro, quando chegou a 5,98 milhões de famílias.

O Vale-gás é pago desde dezembro de 2021, quando o valor era de R$ 51. O benefício é definido de acordo com a média do preço do botijão de 13 kg nos seis meses anteriores. O levantamento é feito pela ANP (Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis).

QUEM PODE RECEBER?

Podem receber o Vale-gás famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal) com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606 neste ano). O valor recebido pelo Auxílio Brasil não é considerado no cálculo.

O programa também contempla famílias que tenham beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) em sua composição. Mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência.

COMO RECEBER?

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O benefício também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Final do NIS ? Data do depósito

1 ? 12/dez.

2 ? 13/dez.

3 ? 14/dez.

4 ? 15/dez.

5 ? 16/dez.

6 ? 19/dez.

7 ? 20/dez.

8 ? 21/dez.

9 ? 22/dez.

0 ? 23/dez.