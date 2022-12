O café é uma commodity que movimenta o mundo há centenas de anos e o Brasil é um dos líderes na produção mundial de café, ou seja, ele é um setor bastante importante na economia do país. Dessa maneira, para aqueles que têm a intenção de investir dinheiro no café é muito importante, por exemplo, acompanhar o preço do café hoje e avaliar quais são as melhores táticas e formas de investir de forma a ter o retorno financeiro desejado.

É evidente que, na história do Brasil, o café possui um papel histórico-social de extrema importância e que reverbera até os dias de hoje na sociedade. Assim, pode-se entender um pouco sobre a dimensão e o tamanho do mercado cafeeiro no país. Por isso, se você tem a intenção de entrar ou se aprimorar nesse mercado, leia o texto que preparamos para você a seguir e não perca nenhuma das dicas.



A cotação de café na Bolsa de Valores



O fato é que desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, o café, que era considerado o ‘ouro negro’ do Brasil, entrou em decadência e, desde então, a solução que o mercado brasileiro encontrou para se salvar dessa crise e minimizar ao máximo os efeitos dela no país foi comprar o café que estava estocado pelos produtores brasileiros. O objetivo dessa tática era manter o valor do café e evitar uma perda gigantesca de todo o produto que foi produzido pelos cafeicultores na época.



A produção do café



Um dos fatores que mais afeta a produção de café é a previsão do tempo para hoje, isso porque o clima é um dos maiores aliados ou revés que podem ter para o produtor rural e, principalmente, para os investidores. Por isso, é sempre bom ficar atento às previsões climáticas antes de investir o seu dinheiro em commodities.



Como o preço da saca é determinado



Para entender como se dá o preço da saca do café hoje, é de extrema importância acompanhar as oscilações diárias do mercado. Isso porque, geralmente, as altas ocorrem em um curto espaço de tempo e é nesse momento que o investidor precisa aproveitar para movimentar seu dinheiro e fazer lucro.

Um fator que afetou a produção do café em 2021, por exemplo, foi a falta de chuvas. Dessa forma, todo o setor sentiu financeiramente. Assim, os investidores precisaram se movimentar para não perder dinheiro, ou seja, eles investiram em outros tipos de papéis.

Outros fatores que devem ser levados em consideração sobre o preço do café para o consumidor, por exemplo, é o valor da gasolina e do diesel, isso porque o transporte da saca é feito pelas rodovias, o que aumenta os custos para o mercado também. Por isso, é importante sempre ficar de olho em todos os arredores que cercam o mercado cafeeiro para investimentos e analisar se essa é realmente uma boa alternativa junto com os objetivos do investidor.