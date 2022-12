BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) disse nesta segunda-feira (12) que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter cerca de 35 ministérios, sendo um deles destinado a tratar da gestão de funcionários.

Essa pasta deve ser desmembrada do Ministério do Planejamento, que será recriado por Lula.

Costa afirmou que a ideia é deixar a pasta do Planejamento mais focada em temas como Orçamento público e planos plurianuais de governo, enquanto o outro ministério deve tratar da "gestão, governo digital".

"O plano plurianual não pode se pretender a ser apenas de um governo, tem de começar a pensar como Estado. Planejar como Estado brasileiro", disse Costa a jornalistas.

"Se você olhar qualquer país europeu ou qualquer país asiático, os Estados Unidos, a área muito forte de governo é planejamento", afirmou.

A equipe de transição avalia a criação de um ministério de gestão ou de uma secretaria com status de ministério, vinculada à Presidência. A pasta deve concentrar tarefas como gestão do patrimônio da União e de pessoal, o que inclui discussões sobre reajustes.

São tarefas que, na avaliação da transição, tomam muita energia em um momento em que será necessário dar atenção especial ao planejamento de políticas públicas.

Rui Costa, Lula e auxiliares do presidente eleito trataram do desenho do novo governo em reunião no domingo (12). O futuro ministro da Casa Civil disse que a estrutura do governo deve ser apresentada na terça-feira (13).

