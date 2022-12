SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro Aloizio Mercadante será o novo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A indicação ocorreu em evento de encerramento dos seus grupos de trabalho, que trabalham na transição entre governos.

"Vai acabar a privatização no país, Mercadante. Vi críticas sobre você e que você vai ser presidente do BNDES. Não é mais boato. Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", disse Lula.