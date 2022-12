BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pelo segundo mês consecutivo, o preço da cesta básica vendida por lojas virtuais sofreu alta na região metropolitana de São Paulo. É o que mostra o levantamento da Precifica, empresa especializada em estratégias de preço.

Em novembro, o crescimento mensal foi de 0,91%. O preço da cesta passou de R$ 634,60 para R$ 640,40.

Os itens com as maiores variações foram o tomate (9,9%), seguido do sal refinado (7,1%), da carne bovina (4,4%) e do açúcar refinado (3,6%). Na outra ponta, o leite integral e o café em pó tiveram redução de aproximadamente 9%.

A alta em novembro, no entanto, foi mais branda do que em outubro (3,41%). A disparada no preço dos alimentos interrompeu uma sequência de cinco meses de queda, de maio a setembro.

A Precifica indica que o frete mais caro, provocado pelo aumento nos combustíveis, contribuiu para encarecer o valor dos alimentos.