Em um dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar fechou em leve alta, afetado por entraves da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e pelas expectativas com os juros nos Estados Unidos. A bolsa de valores alternou altas e baixas ao longo da sessão, mas fechou estável.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (15) vendido a R$ 5,316, com alta de R$ 0,015 (+0,28%). A cotação chegou a R$ 5,34 na máxima do dia, por volta das 12h30. Duas horas mais tarde, caiu para R$ 5,28, para operar em torno de R$ 5,31 no restante da sessão.

Com o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 2,19% em dezembro. Em 2022, a divisa cai 4,66%.

No mercado de ações, o dia também foi marcado por oscilações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 103.768 pontos, com queda de apenas 0,01%. O indicador chegou a cair 0,7% nos primeiros minutos de negociação. Pouco antes das 12h, subiu 1,6%, mas perdeu força ao longo da tarde.

O entrave na tramitação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados provocou instabilidade no mercado. Parlamentares do PT tentam votar o texto hoje, mas parte dos deputados prefere esperar o fim do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da ação que questiona o orçamento secreto.

Caso a proposta não seja votada até a próxima terça-feira (20), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá editar um crédito extraordinário (fora do teto de gastos) com a verba destinada ao Bolsa Família assim que tomar posse. A tentativa do Congresso de flexibilizar a Lei das Estatais também pesou no mercado financeiro.

No cenário internacional, os investidores continuam atentos aos desdobramentos da reunião de ontem (14) do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). O órgão elevou os juros básicos em 0,5 ponto percentual, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ser necessário esperar a inflação dos Estados Unidos cair de forma duradoura para que os juros parem de subir.

