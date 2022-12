SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ampliando o cerco aos críticos de Elon Musk na plataforma, o Twitter suspendeu na noite de quinta (15) as contas de jornalistas americanos vinculados a veículos como The New York Times, CNN, The Washington Post, The Intercept e da estatal Voice of America, entre outros.

"You doxx, you get suspended" (Você revela informações privadas de uma pessoa online, você é suspenso), justificou Musk numa discussão em áudio no Twitter Spaces, ao vivo, acompanhada por dezenas de milhares de usuários. Em seguida, tuitou que "eles postaram minha localização exata em tempo real, basicamente coordenadas de assassinato".

As suspensões de jornalistas seriam assim vinculadas à mudança nas regras da plataforma divulgada no dia anterior, tirando do ar perfis que seguem e divulgam as rotas de aviões de governantes e outras figuras públicas ?como ele mesmo.

Musk, que fechou a compra do Twitter há menos de dois meses, de início prometeu manter o perfil que seguia seu avião online. Justificou sua mudança de posição, nesta semana, dizendo que o carro com um de seus filhos teria sido seguido como suposto resultado de uma conta do gênero.

O NYT afirmou, via porta-voz: "A suspensão das contas de vários jornalistas proeminentes, incluindo Ryan Mac do NYT, é questionável e lamentável. Nem o NYT nem Ryan receberam qualquer explicação.

Esperamos que todas sejam restabelecidas e que o Twitter forneça uma explicação satisfatória para essa ação".