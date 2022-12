SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale-Gás foi antecipado em dezembro e será concluído nesta sexta (23). Os depósitos começaram a ser feitos no dia 12 de dezembro. Nesta segunda (19) recebem os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 6.

O total de beneficiários do programa social, que em 2023 voltará a se chamar Bolsa Família, chegou à marca de 21,6 milhões. Já o número de contemplados pelo Vale-Gás, que é bimestral, diminuiu de 5,98 milhões em outubro para 5,95 milhões em dezembro.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), nesta sexta-feira as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

O Ministério da Cidadania ainda não divulgou as datas de pagamento do programa de transferência de renda em 2023.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL E DO VALE-GÁS DE DEZEMBRO

Final do NIS Data do depósito

1 - 12/dez.

2 - 13/dez.

3 - 14/dez.

4 - 15/dez.

5 - 16/dez.

6 - 19/dez.

7 - 20/dez.

8 - 21/dez.

9 - 22/dez.

0 - 23/dez.

QUEM TEM DIREITO?

Têm direito a receber o Auxílio Brasil famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105, ou famílias em situação de pobreza, que têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210.

O Vale-Gás, que existe desde dezembro de 2021, pode ser pago a famílias com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606 neste ano). O valor recebido pelo Auxílio Brasil não é considerado no cálculo.

Para receber, os beneficiários precisam estar com o cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal).

QUE VALOR SERÁ PAGO?

O valor médio pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil é R$ 607. O total investido pelo governo neste programa de transferência de renda chega a R$ 13 bilhões. O valor original é R$ 400, mas desde agosto essas famílias recebem um complemento de R$ 200.

Neste mês, entretanto, o valor do auxílio pode ser menor para aqueles que fizeram o empréstimo consignado: o desconto pode chegar a R$ 240.

O Vale-Gás é de R$ 112. O valor do benefício é definido de acordo com a média do preço do botijão de 13 kg nos seis meses anteriores, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis).

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM

Acesse o Caixa Tem no seu celular

Informe CPF e senha de acesso

Clique em "Não sou um robô"

Selecione as imagens solicitadas e vá em "Verificar"

Clique em "Continuar"

Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em "Mostrar saldo"

Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

Se houver parcela do consignado, o valor será informado

COMO RECEBER

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.