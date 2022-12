SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, disse que a indústria estará em boas mãos sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), anunciado nesta quinta-feira (22) pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sinaliza "para uma condução firme e engajada da pasta pelo fortalecimento do setor produtivo industrial", disse o presidente da entidade.

Em nota, Andrade disse considerar que o vice-presidente conhece as prioridades da agenda de desenvolvimento do país e da indústria e sabe o que precisa ser feito para reverter a desindustrialização.

"O futuro ministro é um político hábil, com a experiência de ter governado o estado mais industrializado do país e conhecimento do que é necessário para o desenvolvimento e o fortalecimento da indústria", afirmou o presidente da CNI.

Como mostrou a coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo, executivos do setor industrial consideravam que Lula precisaria recorrer a um nome simbólico para a pasta.

Na avaliação desses empresários, ao anunciar antes o comando do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social), que será presidido por Aloizio Mercadante, o presidente eleito teria invertido a ordem de importância dos cargos, reduzindo o prestígio da pasta.

Josué Gomes, da Coteminas, e que também comanda a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), e Pedro Wongtschowski, do grupo Ultra, foram convidados por Lula, mas recusaram.

