SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada da nova estação do ano, nesta semana, o grupo de associações empresariais que defende a volta do horário de verão vai iniciar um novo esforço para pressionar pela mudança no relógio.

O grupo diz ter expectativa de que o governo Lula derrubará a medida de Bolsonaro que acabou com o horário de verão por decreto em abril de 2019. Depois de eleito, o petista fez uma enquete no Twitter sobre o assunto.

A ideia, segundo Fabio Aguayo, diretor da CNTur, é tentar interlocução com o novo comando do Ministério de Minas e Energia assim que a equipe estiver definida.

Liderados pela CNTur (Confederação Nacional do Turismo) e outras associações de eventos, bares e restaurantes, eles argumentam que o retorno pode beneficiar o turismo, estendendo o horário das atividades ligadas ao setor, além de representar uma economia na energia elétrica.

Quando fez a mudança no início do mandato, Bolsonaro apostava que a produtividade do trabalhador brasileiro aumentaria, porque, segundo ele, o horário de verão afetava o relógio biológico da população.

Aguayo diz que a CNTur e as outras entidades vão lançar uma nova campanha pela volta do horário de verão.

"O novo layout tem uma bandeira branca para pedir tolerância depois das confusões da eleição. Também tem imagem de sorrisos, pessoas felizes e copo de cerveja, com as palavras economia, empregos e diversão", diz Aguayo.