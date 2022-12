SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias funcionarão normalmente nesta sexta-feira (23), antevéspera de Natal, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Já no dia 30, os postos de atendimento dos bancos permanecerão fechados.

A Febraban recomenda a utilização dos canais eletrônicos de atendimento, como aplicativos, internet e caixas eletrônicos, durante os feriados. As contas com vencimento nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro, poderão ser pagas no dia útil seguinte aos feriados.

No dia 2 de janeiro, os bancos voltam a atender normalmente o público.

A Febraban lembra que os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos, caso tenham código de barras. Já os boletos bancários poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

Os postos de atendimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) funcionarão normalmente no dia 23 e durante toda a semana que antecede o Ano-Novo, inclusive no dia 30.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento feito por atendentes na Central 135, que vai ocorrer das 7h às 16h. Nos outros dias da semana, o atendimento humano fica disponível entre 7h e 22h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, esse tipo de atendimento não ocorrerá.

O INSS ressalta que o atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados. O segurado pode obter informações sobre benefícios, saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento.

Os usuários podem recorrer ao serviço Meu INSS, que está disponível tanto por aplicativo quanto pela internet.

Os shopping centers vão funcionar em horário estendido nesta sexta-feira (23) e vão abrir também no sábado (24). O comércio de rua e os supermercados vão funcionar normalmente nesta sexta, podendo ter variações de acordo com o local e as lojas, e vão abrir também na véspera de Natal, em horários especiais.