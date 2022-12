SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os meses de novembro e dezembro deste ano, a rede D'Or São Luiz concluiu um investimento de R$ 200 milhões em 13 novos robôs para expandir seu parque de cirurgia robótica do país.

Segundo a rede, com as novas aquisições, o grupo passa a ter 23 plataformas robóticas produzidas por três fabricantes e que estão distribuídas em diversos centros cirúrgicos do país.

O investimento em robôs teve início em 2015. Segundo Carlos Eduardo Domene, cirurgião do aparelho digestivo e coordenador médico do Programa de Cirurgia Robótica do grupo, cerca de 20% do parque robótico do Brasil é da Rede D'Or.

Esses robôs atuam em procedimentos como cirurgias torácica, cardíaca, abdominal e ortopédica.