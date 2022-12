SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário bolsonarista Carlos Wizard Martins é mais um dos defensores do presidente que têm recuado no discurso político de internet para reorientar seu foco a outras atividades.

Wizard Martins, que fundou as escolas de idioma Wizard, ergueu seu império no Grupo Multi e depois vendeu por R$ 2 bilhões, há quase uma década, agora tenta promover um curso Aprendiz de Milionário.

Ele promete revelar suas "experiências, ferramentas, modelos e técnicas" para obter sucesso nos negócios.

A guinada de Wizard acontece depois de se alinhar ideologicamente a Bolsonaro na pandemia e defender remédio sem eficácia comprovada contra o coronavírus. O empresário chegou a ser levado à CPI da Covid.

O curso que promove agora, com custo em torno de R$ 1.000, também tem videoaulas com convidados do empresário, como o ex-BBB Pyong Lee, o empresário Janguiê Diniz, dono da Ser Educacional, e o coach Pablo Marçal (Pros), que teve sua candidatura para deputado federal indeferida pelo TSE em outubro.