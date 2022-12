SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aproximadamente 50% dos motoristas entrevistados no levantamento do Sem Parar deste ano afirmaram que as viagens da folga de dezembro estão planejadas há pelo menos dois meses.

Com o dinheiro do passeio já reservado, os clientes que moram na capital paulista optaram por não deixar tudo para a última hora. Quase 30% dos entrevistados planejaram as viagens há um mês e 23% definiram um destino nos últimos 15 dias.

Cerca de 94% dos clientes devem utilizar veículos de passeio para viajar no Réveillon, segundo o levantamento da empresa.

Por causa das festas de fim de ano, o rodízio de carros em São Paulo está suspenso até 6 de janeiro, o que deve impulsionar a movimentação de veículos na capital.

Ainda de acordo com o Sem Parar, a maioria dos entrevistados que decidiram viajar escolheram como destino o interior ou o litoral paulista.

Cerca de 25% devem sair do estado. As preferências são Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Entre aqueles que não querem viajar, 42% disseram preferir viagens fora da temporada e 20% apontaram compromissos na capital paulista.

A pesquisa foi realizada com clientes do Sem Parar em São Paulo, entre os dias 16 e 21 de dezembro. Foram ouvidas 1.050 pessoas.

