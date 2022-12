BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) escolheu a diplomata e economista Tatiana Rosito para comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais do ministério e a procuradora Fernanda Santiago para ser assessora especial de Assuntos Jurídicos da pasta.

Os anúncios serão formalizados nesta quarta-feira (28) em pronunciamento do ministro previsto para o início da tarde.

Atualmente, Rosito é consultora do Novo Banco de Desenvolvimento -o banco do Brics- em Xangai. A diplomata e economista trabalhou mais de dez anos na Ásia, onde serviu nas embaixadas do Brasil em Pequim e Cingapura, após ocupar posto na Missão do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York.

Foi também representante chefe da Petrobras na China e gerente geral de Desenvolvimento de Negócios na Ásia entre 2017 e 2019.

Anteriormente, foi secretária executiva da Camex (Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República) e assessora especial dos ministros da Fazenda e do Planejamento, entre outras funções no serviço público.

Possui mestrado em Desenvolvimento Internacional pela Harvard Kennedy School e MBA Executivo pelo Insead e pela Tsinghua University.

Já Fernanda Santiago é procuradora da Fazenda Nacional e se descreve em seu perfil no LinkedIn como "entusiasta de causas de inclusão social, feminismo e diversidade". É especialista em direito público e em direito do Estado e mestranda em direitos humanos pela USP (Universidade de São Paulo).

Ela também integra a comissão de igualdade racial da OAB-SP. Fernanda é a primeira pessoa negra anunciada para compor o time do futuro ministro.

As duas se somam à subprocuradora-geral da Fazenda Nacional Anelize Almeida como representantes mulheres da equipe de Haddad. Anelize foi anunciada no último dia 19 para comandar a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).

Na quinta-feira (22), Haddad anunciou quatro secretários de sua pasta. Para o comando do Tesouro Nacional, foi indicado Rogério Ceron; para a Secretaria de Política Econômica (SPE), Guilherme Mello. Na Receita Federal, o escolhido foi Robinson Barreirinhas; e na Secretaria das Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto.