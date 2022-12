SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taxa de licenciamento anual de veículos em São Paulo será de R$ 155,23 em 2023, cerca de 7% mais do que a cobrada neste ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29) pelo Detran.SP, junto ao calendário de pagamentos.

O licenciamento começa a vencer em julho, organizado por mês, de acordo com o final da placa, sendo o último vencimento em dezembro.

Proprietários de veículos registrados no estado podem antecipar a regularização, desde que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) esteja quitado integralmente, assim como todos os débitos do veículo. O calendário de vencimentos do IPVA 2023 começa em 11 de janeiro, para carros com placa final 1.

"Para quem preferir licenciar antecipadamente o veículo, o serviço já estará disponível a partir de janeiro. Lembrando que o licenciamento é totalmente online, por meio do sistema bancário, sem necessidade de se dirigir até uma unidade do Detran.SP ou do Poupatempo", afirma Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP, em nota.

Não licenciar o veículo dentro do prazo é uma infração gravíssima e pode resultar em remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em 2022, o licenciamento custou R$ 144,86. Segundo o Detran.SP, o ajuste no valor é feito com base na divulgação da Coordenação da Administração Tributária do Estado de São Paulo, considerando que o valor da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) é reajustado anualmente.

COMO LICENCIAR

Desde maio de 2020, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) deixou de ser impresso. Em janeiro de 2021, foi a vez de o CRV (Certificado de Registro de Veículo).

Os dados de licenciamento e propriedade foram unificados no CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital), documento de porte obrigatório e que autoriza a circulação do veículo.

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo, caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou nas lotéricas os débitos do veículo, como por exemplo IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

Se o veículo for movido a gás natural, é necessário fazer a inspeção anual de segurança veicular antes de pagar a taxa de licenciamento. O laudo da inspeção deve estar válido e não pode ter sido utilizado para emitir outro documento do carro.

Após o pagamento ser confirmado, o documento digital fica disponível para download e impressão no item "Licenciamento Digital" nos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito - CDT e nos sites:

- www.poupatempo.sp.gov.br

- www.detran.sp.gov.br

- portalservicos.senatran.serpro.gov.br

O motorista pode imprimir o licenciamento em papel sulfite comum (A4-branca).

O porte do documento continua sendo obrigatório, seja de forma digital ou em papel. Se for parado pela polícia e estiver sem o documento em ordem, o motorista poderá ter de pagar multa ou até ter o veículo apreendido.

Quem divide o carro pode compartilhar o documento pelo aplicativo com até cinco motoristas ou imprimir mais de uma cópia do documento com o QR Code de segurança.

Calendário de pagamento 2023

VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÔNIBUS, REBOQUE E SEMIRREBOQUE

Final da placa - Prazo

1 e 2 - Julho

3 e 4 - Agosto

5 e 6 - Setembro

7 e 8 - Outubro

9 - Novembro

0 - Dezembro

VEÍCULOS REGISTRADOS COMO CAMINHÕES

Final da placa - Prazo

1 e 2 - Setembro

3, 4 e 5 - Outubro

6, 7 e 8 - Novembro

9 e 0 - Dezembro

Fonte: Detran.SP