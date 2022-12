SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, confirmou presença na cerimônia de posse de Lula, no domingo (1º). Ele deve ficar na área de chefes de Estado.

Os presidentes da CNI (indústria), da Febraban (bancos) e da Abras (supermercados) também irão ao evento.

Mas há ausências de peso, como a Fiesp, que não vai estar representada por Josué Gomes, filho de José Alencar, vice de Lula nos mandatos anteriores.

Grandes nomes do empresariado, como André Esteves (BTG Pactual), Luiza Trajano (Magalu) e Abilio Diniz (Carrefour), também não devem comparecer.