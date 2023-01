BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) confirmou que o governo vai fazer um pente-fino nos beneficiários do Bolsa Família.

Dias não deu prazo para a revisão nos beneficiários do programa ser concluída.

A iniciativa já era esperada. Como mostrou o UOL em novembro, durante a transição o PT já planejava redesenhar o programa ?que, sob Jair Bolsonaro foi rebatizado de Auxilio Brasil? e fazer uma reavaliação dos beneficiários no CadUnico (Cadastro Único). Algumas regras do programa também serão alteradas.

"Vamos fazer uma revisão. Qualquer número é chute", afirmou ao sair da cerimônia de posse de Fernando Haddad no ministério da Fazenda.

Questionado sobre quantas pessoas poderiam deixar o CadUnico, Dias disse que não é possível ainda cravar uma estimativa. O Auxílio Brasil chegou a ter mais de 21 milhões de beneficiários.

Dias disse que o ministério vai trabalhar junto com o IBGE para revisar a população inscrita no benefício.

"Vamos trabalhar uma espécie de censo especial para o cadastro", afirmou.

Por isso, segundo ele, ainda não é possível calcular o quanto o programa vai passar a custar depois de excluir cadastrados que não se encaixam nas regras.

"Tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito está fora", disse Dias.

Desde a implementação do Auxílio Emergencial durante a pandemia, fraudes ou erros em benefícios sociais têm sido recorrentes e especialistas têm dito que é necessário aprimorar o cadastramento dos beneficiários. O número de famílias com um único integrante no cadastro aumentou em 5 milhões em apenas 11 meses.