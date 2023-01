RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao tomar posse nesta segunda-feira (2), o novo titular da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Samuel Kinoshita, disse que o estado precisa assumir protagonismo em uma reforma tributária.

Sucessor de Felipe Salto na pasta, Kinoshita também afirmou que vê em sua gestão o desafio de aprofundar a análise e a avaliação de políticas públicas e a revisão dos programas orçamentários.

O novo secretário veio do governo federal, onde foi assessor especial do Ministério da Economia de Paulo Guedes de 2019 a 2021 e membro do conselho fiscal do Banco do Brasil de 2020 até julho de 2022. Também trabalhou na antiga empresa de Guedes.