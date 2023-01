RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O economista Eduardo Rios Neto foi exonerado do cargo de presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), conforme portaria publicada em edição do Diário Oficial da União na segunda-feira (2).

Nesta terça (3), o instituto afirmou que Rios Neto será substituído pelo atual diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, até a nomeação de um novo presidente.

Assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa, a portaria também confirma a exoneração de Marise Maria Ferreira da função de diretora da diretora-executiva do IBGE e a dispensa de Rose Mary Rodrigues, diretora-adjunta.

As mudanças ocorrem no momento em que o IBGE tenta finalizar a coleta do Censo Demográfico 2022. Iniciada em agosto, a operação censitária estava prevista para terminar em outubro.

Porém, o instituto alega que encontrou dificuldades para contratar e manter em campo os recenseadores. Com isso, a estimativa para o fim da coleta foi atualizada para janeiro deste ano.

Ou seja, o trabalho levará no mínimo seis meses, o dobro do prazo inicial (três meses).

Rios Neto assumiu a presidência do IBGE em abril de 2021, após Susana Cordeiro Guerra, primeira presidente do instituto no governo Jair Bolsonaro (PL), pedir demissão.

A saída de Guerra ocorreu depois do anúncio de corte de quase 90% no orçamento do Censo, que estava previsto inicialmente para 2020.