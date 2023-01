BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), afirmou nesta terça-feira (3) que combinou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tratar da nova âncora fiscal a partir de quinta-feira (5), quando toma posse.

"Já conversamos sobre outros assuntos, mas ainda não falamos sobre isso", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Tebet acrescentou que não gosta da palavra "âncora".

O advogado e economista Fernando Haddad (PT) assumiu o Ministério da Fazenda nesta segunda-feira (2) reafirmando o compromisso de enviar ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre a proposta de um novo arcabouço fiscal, em substituição ao teto de gastos.

Ele disse ainda estar "confortável" em estar numa equipe econômica com o vice-presidente Geraldo Alckmin (também titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação de Serviços Públicos).