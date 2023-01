RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um ano duro, as grandes varejistas começam a sentir uma recuperação das vendas, especialmente para as classes C, D e E.

Os números ainda são preliminares, mas 2022 terminou com uma tendência de crescimento em relação ao fim do ano anterior e expectativa de aquecimento, impulsionada por fatores como auxílio de R$ 600, queda da inflação e melhora do emprego.

Os relatos apontam estimativa de virada positiva mais firme nas vendas do online.

Entidades representantes do varejo devem divulgar os dados consolidados do desempenho do Natal a partir desta semana.

Com a volta às aulas e as férias, o comércio popular da 25 de Março também espera avanço.

Caso a previsão se concretize, o varejo da região terá um alívio depois de uma movimentação fraca no fim do ano.

"Janeiro é um mês mais interessante para a gente, porque as pessoas viajam e, dependendo do tipo de segmento, algumas lojas têm benefícios com os turistas. E as lojas que têm produtos de volta às aulas têm um movimento muito forte. Começa o ano naquela dúvida, porque 2022 não foi bom, mas a expectativa é de um pouco mais de estabilidade", diz Marcelo Mouawad, diretor da Univinco (União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências).