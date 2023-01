SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresa emitiu um comunicado nesta quarta (4) com a confirmação da renúncia de Caio Paes de Andrade. O mandato do agora ex-presidente da estatal ia até abril.

Além disso, foi nomeado um presidente interino da empresa, João Henrique Rittershaussen, diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção. Ele fica no cargo até a eleição e posse de um novo presidente

QUEM É CAIO PAES ANDRADE?

Ele foi o terceiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, e entrou no meio de pressões feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que a empresa não aumentasse o preço dos combustíveis.Caio Paes de Andrade irá assumir a secretaria de Gestão e Governo Digital no governo de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

QUEM É O PRESIDENTE INTERINO?

Rittershaussen é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em engenharia de petróleo pela Petrobras, com MBA em Gestão de Negócios pela Coppead (UFRJ) e Advanced Management Program pela Insead (Institut Européen d'Administration des Affaires) na França. Ele atua na Petrobras há 35 anos. Já foi Gerente Executivo de Sistemas de Superfície e, desde novembro de 2018, tornou-se Gerente Executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e EnergiaNome indicado por Lula será avaliado pela empresa.

O governo Lula (PT) indicou o senador Jean Paul Prates para o comando da Petrobras.

O nome será submetido ao processo de governança interna da estatal, conforme informou a empresa.

A indicação seguirá a Política de Indicação de Membros da Alta Administração, para a análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do Comitê de Elegibilidade.

"Fatos julgados relevantes serão posteriormente divulgados ao mercado", concluiu a Petrobras.