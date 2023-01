RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O conselho de administração da Petrobras aprovou o encerramento antecipado do mandato de Caio Paes de Andrade na presidência da estatal, informou a companhia em nota nesta quarta-feira (4).

Com a saída de Paes de Andrade, João Henrique Rittershaussen, diretor-executivo de desenvolvimento da produção, foi nomeado como presidente interino da empresa.

"A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião levada a efeito nesta data, aprovou o encerramento antecipado do mandato do Sr. Caio Mário Paes de Andrade como Presidente da Petrobras, com efeitos a partir de hoje", afirmou a estatal.

A Petrobras também anunciou que Paes de Andrade renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da companhia.

