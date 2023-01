SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar e a bolsa oscilavam entre leves altas e baixas na manhã desta quarta-feira (4), com investidores ajustando posições após disparada recente da divisa americana para um pico em cinco meses, na expectativa pela divulgação da ata da última reunião do banco central dos Estados Unidos que definiu aumento dos juros no país, e ainda cautelosos diante de temores sobre a agenda econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Às 11h22, o dólar comercial à vista recuava 0,09%, a R$ 5,4470 na venda. Na Bolsa de Valores, o índice Ibovespa subia 0,18%, aos 104.356 pontos.

Nesta quarta-feira, as atenções estão voltadas principalmente para os Estados Unidos, com a divulgação, à tarde, da ata do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês), que é responsável pelas decisões sobre juros no país.

Para Étore Sanchez, economista da Ativa Investimentos, a ata pode trazer um tom mais duro no combate à inflação, sugerindo a continuidade da alta dos juros.

Como pontos positivos, dados de inflação na Europa, melhores que o esperado, e notícias sobre um novo pacote de estímulo para o setor de construção na China. O principal índice de referência europeu subia quase 1,30% perto das 11h30.

No Brasil, o dia começou com a renúncia de Caio Paes de Andrade ao cargo de presidente da Petrobras, com a indicação do senador Jean Paul Prates pelo Ministério de Minas e Energia.

Na véspera, dólar e juros engataram novas altas, enquanto o mercado de ações apresentou forte queda, em mais um dia de reações negativas às ações iniciais do governo do presidente Lula.

Investidores voltaram suas atenções ao longo desta terça-feira (3) às falas do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que intensificaram preocupações de que decisões políticas se sobreponham à necessidade de equilíbrio das contas públicas.

Houve piora dos indicadores, porém, no final da tarde, após o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), ter dito que quer criar uma comissão para revisar a reforma da Previdência aprovada no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Temores no exterior quanto à desaceleração da economia global também contribuíam com a aversão aos investimentos de risco, prejudicando ainda mais os ativos brasileiros, principalmente no setor de exploração e distribuição de petróleo.

A moeda americana fechou em alta de 1,77%, cotada a R$ 5,4520 na venda, maior valor desde o final de julho. O Ibovespa recuou 2,08%, aos 104.165 pontos.

Antes da declaração de Lupi ter piorado o humor do mercado, os indicadores já apresentavam forte reação a afirmações feitas por Haddad no início do dia.

O ministro da Fazenda afirmou nesta terça que apresentará ao presidente Lula um plano de voo com ações de curto, médio e longo prazo para a agenda econômica da nova gestão. "Vou apresentar um conjunto enorme de ações para ele, de decisões que ele vai ter de tomar, uma a uma", disse Haddad

Haddad também minimizou as reações do mercado financeiro na véspera. "As pessoas estão se apropriando dos números e do que aconteceu no Brasil em 2022. Estava um clima de que economia estava no rumo certo e esse clima está se desfazendo pela apresentação dos números do enorme rombo eleitoral deixado pelo Bolsonaro", disse Haddad.

Analistas de mercado relatam que há desconfiança sobre a autonomia do ministro e até que ponto as decisões econômicas serão influenciadas pela setor político do governo.

Na segunda-feira (2), o mercado financeiro já havia demonstrado descontentamento com o discurso de posse e as primeiras ações do presidente Lula. A leitura feita por analistas é de que há sinais de que o governo será mais intervencionista na economia do que se esperava, com consistente uso de empresas públicas.

As expectativas também pioraram quanto ao controle dos gastos públicos, sentimento que ganhou força após o anúncio da manutenção da desoneração por dois meses para gasolina e etanol, e por um ano para diesel, biodiesel e gás de cozinha.

Durante a posse, Lula chamou o teto de gastos de "estupidez", e disse que ele será revogado. A medida já era prevista pela PEC da Gastança, que elevou o teto e permitiu gastos fora dele, mas estabeleceu que o Executivo deve apresentar uma nova regra para as contas públicas para substituir o atual.

No exterior, os principais mercados apresentaram ligeira queda após o feriado prolongado de Ano-Novo. Em Nova York, o índice parâmetro da Bolsa, o S&P 500, cedeu 0,40%. Os indicadores Dow Jones e Nasdaq caíram 0,03% e 0,76%, respectivamente.

No mercado de petróleo, o barril do Brent era negociado no final da tarde com queda de 4,13%, cotado a US$ 82,36 (R$ 443). A matéria-prima é referência para os preços praticados pela Petrobras, cujas ações mais negociadas na Bolsa brasileira recuaram 2,53%.

Analistas consultados pela agência Bloomberg atribuíam a aversão aos investimentos de risco ao temor de uma recessão global, sobretudo diante do crescimento das preocupações de que o aumento dos casos de Covid na China resulte em novo fechamento de atividades econômicas e quebra nas cadeias de distribuição.

Apesar do exterior negativo, é incerteza quanto à economia local o principal motivo para as desvalorizações do real e do Ibovespa, segundo Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura.

"Está ficando claro que o governo não tem um plano fiscal e que a ala política está empurrando mais estímulos fiscais, a exemplo da desoneração dos combustíveis", disse Borsoi.