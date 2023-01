SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fiscais da Receita Estadual de São Paulo, parte importante dos beneficiados pelo reajuste salarial de 50% do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), avaliam que a elevação na folha de pagamentos ainda é baixa.

Tarcísio terá o salário aumentado de R$ 23 mil para R$ 34,6 mil por mês. O reajuste foi aprovado pelos deputados de São Paulo no mês passado e provocará efeito cascata de R$ 1,7 bilhão a pelo menos 18 mil servidores da elite do funcionalismo paulista. Na Receita Estadual serão 5,9 mil servidores contemplados, entre fiscais da ativa, aposentados e pensionistas.

O Sinafresp (sindicato que representa os auditores fiscais) afirma que o reajuste ainda está abaixo da correção pelo IPCA do valor vigente em 2011. A entidade diz que nem todos os fiscais ganham o teto e que as perdas salariais dos últimos 11 anos nem chegaram a ser discutidas.

"Esse valor de R$ 1,7 bilhão, que se aplica a todas as categorias que estejam limitadas pelo salário do governador (e, de novo, nem todos ganham isso), é plenamente compensado pelos R$ 37 bilhões livres em caixa do resultado de 2022", afirma a categoria.