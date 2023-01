SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As projeções feitas e refeitas ao longo de 2022 não se concretizaram, e o ano terminou com diminuição de 0,7% dos emplacamentos de veículos leves e pesados em relação a 2021.

Dados baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) mostram que 2,104 milhões de carros, caminhões e ônibus zero-quilômetro foram vendidos entre janeiro e dezembro.

Apesar da queda nas vendas no mercado interno, as exportações garantiram uma alta de 5,4% na produção de veículos no Brasil. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (6) pela Anfavea (associação das montadoras), que também revelou suas projeções para 2023.

Veja os 20 carros mais vendidos no país em 2022.

1. Fiat Strada - 112,5 mil unidades vendidas

2. Hyundai HB20 - 96,3 mil unidades vendidas

3. Chevrolet Onix - 85,3 mil unidades vendidas

4. Chevrolet Onix Plus - 75,2 mil unidades vendidas

5. Fiat Mobi - 72,8 mil unidades vendidas

6. Volkswagen Gol- 72,6 mil unidades vendidas

7. Chevrolet Tracker - 70,8 mil unidades vendidas

8. Volkswagen T-Cross - 65,3 mil unidades vendidas

9. Fiat Argo - 64 mil unidades vendidas

10.Jeep Compass - 63,6 mil unidades vendidas

11. Hyundai Creta - 62,7 mil unidades vendidas

12. Renault Kwid 2023 - 57,3 mil unidades vendidas

13. Jeep Renegade - 51,4 mil unidades vendidas

14. Fiat Pulse - 50,5 mil unidades vendidas

15. Fiat Toro - 49,6 mil unidades vendidas

16. Toyota Hilux - 48,6 mil unidades vendidas

17. Toyota Corolla - 42,9 mil unidades vendidas

18. Toyota Corolla Cross - 42,5 mil unidades vendidas

19. Fiat Cronos - 41,7 mil unidades vendidas

20. Wolkswagen Nivus - 39,5 mil unidades vendidas