RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Peloton, marca de equipamentos de academia que virou moda na fase mais aguda da quarentena, terá de pagar US$ 19 milhões (cerca de R$ 100 milhões) por esconder defeito em um de seus modelos de esteiras.

Segundo a CPSC, comissão americana responsável por fiscalizar a segurança dos produtos, a Peloton recebeu relatos de incidentes entre 2018 e 2019, mas não comunicou imediatamente ao órgão.

Quando a empresa decidiu informar a CPSC, já havia 13 casos de pessoas feridas, além da morte de uma criança.

O recall só foi feito em 2021, mesmo ano em que a Peloton entrou no retorno da série "Sex and the City". Na cena de ficção, o personagem Mr. Big (interpretado por Chris Noth) sofreu um ataque cardíaco e morreu pouco depois de fazer exercícios em uma bicicleta da marca, repercutindo com queda nas ações da Peloton na Nasdaq na ocasião.