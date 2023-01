SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Frontier, empresa de baixo custo dos EUA, lançou um plano curioso: voe o quanto quiser, durante um ano, por US$ 799 (R$ 4.175).

O pacote, chamado GoWild! All-You-Can-Fly (tudo o que você puder voar), tem preço similar ao de um iPhone 14 básico nos EUA e dá direito a viajar inúmeras vezes a partir de maio deste ano. Há algumas restrições de datas, como feriados e alguns fins de semana da alta temporada.

Os planos começarão a ser vendidos no dia 10 de janeiro e podem ser comprados apenas por residentes nos Estados Unidos. Será possível reservar voos nacionais até um dia antes do embarque e para o exterior com dez dias de antecedência, desde que haja disponibilidade. A empresa atende mais de 30 cidades nos Estados Unidos e também destinos no México, América Central e Caribe.

O pacote não inclui extras, como bagagens despachadas e marcação de assentos, que são cobrados à parte. Taxas de aeroporto também ficam de fora. Elas custam em torno de US$ 14,60 (R$ 76,30) por voo doméstico.

A ideia da empresa é que o modelo funcione como uma assinatura: caso o cliente não cancele, o plano anual será renovado sucessivamente.

No sábado (7), o voo mais barato disponível no site ia de Atlanta a Baltimore por US$ 19 (R$ 99), mas a tarifa média na rota era de US$ 80 (R$ 418).

O último balanço da Frontier, do terceiro trimestre de 2022, registrou faturamento de US$ 906 milhões, valor 35% maior do que o mesmo período de 2019, antes da pandemia. Apesar disso, o lucro líquido foi de US$ 31 milhões.

A companhia foi criada em 1994 e tem a base principal em Denver, no Colorado. Sua frota tem 119 aeronaves, todas da Airbus, que incluem modelos A320 e A321 de última geração, que consomem menos combustível, o que ajuda a reduzir custos. O interior dos aviões tem poltronas estreitas, para caber mais gente, e geralmente não há entrega gratuita de bebidas e snacks a bordo.