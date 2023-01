BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Maria Rita Serrano foi nomeada oficialmente como nova presidente da Caixa Econômica Federal. A confirmação veio em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (9), que trouxe, ainda, a exoneração de Daniella Marques do cargo.

A escolha por Serrano foi divulgada no dia 30 de dezembro de 2022 pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nova presidente é funcionária da Caixa há 33 anos e ocupou diversos cargos na instituição. Atua como representante dos funcionários no conselho administrativo, para o qual foi eleita pela primeira vez em 2017.

No último pleito para o conselho, em 2022, Serrano foi reeleita em primeiro turno para o terceiro mandato, com 91% dos votos válidos, concorrendo com mais de 30 candidatos.

Natural de Santo André (SP), ela é graduada em estudos sociais e história, com mestrado em administração pela Universidade de São Caetano do Sul.

Após sua indicação, em dezembro, a escolhida para comandar a Caixa disse, em nota, que a nova gestão terá como desafios reorganizar o banco para a execução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

Serrano falou ainda na humanização das relações de trabalho e na realização de parcerias com estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. "É preciso promover a inclusão bancária da população e avançar em tecnologia para oferecer melhores serviços para atendimento aos clientes", complementou.