RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 2022, o brasileiro gastou mais para comer e menos para encher o tanque do carro. É o que sinalizam os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre os 377 subitens (bens e serviços) que compõem o indicador oficial de inflação do país, as maiores altas de preços vieram de parte dos alimentos.

A cebola teve a variação mais intensa no acumulado de 2022. O produto disparou 130,14%. Segundo o IBGE, o avanço pode ser associado a uma combinação de fatores.

Redução da área plantada, aumento dos custos de produção e clima adverso estão entre eles.

Inhame (62,96%), maçã (52,03%), batata-inglesa (51,92%) e alimento infantil (42,14%) vieram na sequência das maiores altas do IPCA.

O ano de 2022 foi marcado pelo clima adverso no país, com registros de seca e chuvas intensas em regiões produtoras de alimentos.

A Guerra da Ucrânia gerou pressão adicional. O conflito elevou os custos de produção e as cotações de commodities agrícolas no mercado internacional.

A outra ponta da lista, a das maiores baixas do IPCA, foi ocupada pela gasolina. No acumulado de 2022, o produto caiu 25,78%.

O IBGE destacou que os preços da gasolina recuaram de forma mais expressiva entre os meses de julho e setembro, em decorrência dos cortes nas refinarias e da lei que limitou a cobrança do ICMS (imposto estadual) sobre os combustíveis.

O etanol veio na sequência das maiores baixas do IPCA, com recuo de 25,42% no ano.

A energia elétrica residencial acumulou queda de 19,01% em 2022, a terceira mais intensa do índice. A conta de luz também foi afetada pela redução de ICMS.

MAIORES ALTAS DO IPCA EM 2022, EM %

Cebola ? 130,14

Inhame ? 62,96

Maçã ? 52,03

Batata-inglesa ? 51,92

Alimento infantil ? 42,14

Farinha de mandioca ? 38,56

Tangerina ? 36,28

Leite condensado ? 35,75

Milho em grão ? 35,24

Melão ? 34,84

MAIORES QUEDAS DO IPCA EM 2022, EM %

Gasolina ? -25,78

Etanol ? -25,42

Energia elétrica residencial ? -19,01

Abacate ? -12,36

Acesso à internet ? -12,09

Videogame (console) ? -11,47

Filé-mignon ? -10,72

Abobrinha ? -10,55

Carne de carneiro ? -10,32

Aluguel de veículo ? -10,24