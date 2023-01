SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O portal Mercado Livre está bancando nesta terça-feira (10) descontos de 90% em exemplares da Constituição Federal vendidos por meio do site. Para ter direito ao abatimento, o consumidor deverá usar o cupom "democracia" antes de finalizar a compra.

Segundo o anúncio publicado pela empresa, a ação ficará no ar até o dia 15 de janeiro ou até que mil unidades tenham sido vendidas. Em uma simulação de compra realizada na tarde desta terça, o cupom ainda estava ativo.

A ação foi colocada no ar dois dias depois que militantes de extrema direta invadiram os prédios da Câmara e do Senado, do STF (Supremo Tribunal Federal) e o Palácio do Planalto e deixaram um rastro de destruição.

"Para que a gente nunca se esqueça da importância da democracia: Constituição Federal com 99% de desconto", diz o anúncio. O Mercado Livre não informou quantas unidades já vendeu da Constituição.

Em nota, afirmou que "como muitos brasileiros, o Mercado Livre ficou consternado com a gravidade dos atos violentos contra as sedes dos Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições".

A empresa de ecommerce disse também que mantém posição apartidária, mas que não enxerga o Brasil em qualquer outro regime que não o democrático.

"Refletindo sobre isso e sobre o nosso papel como empresa líder em tecnologia no país, vimos a oportunidade de ativar nosso ecossistema para ampliar o acesso de mais brasileiros e brasileiras a um dos pilares da nossa democracia, a Constituição Federal."

Segundo as regras divulgadas pela empresa, o valor mínimo dos exemplares vendidos com desconto será de R$ 1 e o abatimento máximo será de R$ 250. Cada comprador poderá levar apenas uma unidade com desconto.