SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 99, empresa conhecida por oferecer viagens de carro via aplicativo, se soma à lista de startups que estão reduzindo o número de funcionários no Brasil. Uma lista que circula no Linkedin mostra ao menos 77 demissões, incluindo profissionais de áreas como CX (experiência do cliente), recursos humanos, segurança, redes sociais e análise de dados.

A companhia não confirma quantas pessoas foram dispensadas, mas disse que o movimento faz parte de um processo de reestruturação para ampliar o foco em serviços financeiros e de entregas.

Nos últimos dias, foram anunciados cortes de pessoal em várias empresas de tecnologia, incluindo Loft, Amazon, Twitter e Tiktok.

"Para seguir democratizando nossos serviços, incluindo soluções de pagamento digital com a 99Pay, realizamos avaliações extensas da nossa alocação de recursos em todas as linhas de negócio. Como resultado deste e de outros fatores operacionais, tomamos a difícil decisão de conduzir uma reorganização interna", informou a empresa, em nota.

"Infelizmente, tivemos que nos despedir de um grupo de funcionários esta semana, aos quais somos extremamente gratos por suas contribuições", disse a 99.

"Sabendo que a conjuntura macroeconômica também impacta diretamente nossos usuários e parceiros, reafirmamos nosso compromisso em continuar oferecendo serviços mais acessíveis aos mais de 20 milhões de usuários ativos, gerando valor para todo o ecossistema que apoiamos", prossegue o comunicado.

A 99 foi criada no Brasil em 2012, inicialmente como um aplicativo para chamar táxis. Depois, foi incluindo outros serviços, como carros conduzidos por motoristas cadastrados, entregas de objetos e comida e serviços financeiros, como empréstimos.

Em 2018, a startup foi adquirida pelo grupo chinês Didi, um dos principais nomes no setor de transporte de passageiros por aplicativo na China.

Embora esteja fazendo cortes, a 99 anunciou nesta terça o lançamento do serviço 99Entrega Moto Corporativo, voltado a empresas de todos os tamanhos, que conmeça a funcionar até o fim de janeiro. A ideia é fazer o transporte de produtos na chamada última milha, como a distância entre centros de distribuição e a casa dos clientes.

"A demanda geral pelos nossos serviços em duas rodas, 99Moto e 99Entrega Moto, cresceu mais de 50% nos últimos três meses em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Ambos já estão disponíveis em mais de 3.000 cidades", disse a empresa, em nota.

Apesar da aposta nos serviços com motos, a 99 divulgou a parceiros, na semana passada, que encerrará seu serviço de delivery com entregadores parceiros do app, como informou a coluna Painel S.A.

Segundo a empresa, começou em janeiro de 2022 a transição da 99Food para uma operação focada em marketplace, sem oferecer o serviço de entrega.