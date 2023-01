RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Levantamento do site de vendas OLX aponta o modelo Onix, da Chevrolet, no topo da lista de mais vendidos de 2022 entre os carros econômicos no consumo de combustível.

Na sequência estão o Corolla sedan (Toyota), o Honda City, o HB20S (Hyundai) e o Kwid (Renault).

Ainda segundo a empresa, entre os mais procurados, o ranking se inverte. Na lista de carros mais pesquisados do site, o Corolla aparece na frente, seguido por Onix, Honda City, Fiat Argo e do HB20S.