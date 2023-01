SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar passou a registrar queda no fim da manhã desta quarta-feira (11), enquanto a Bolsa inicia o dia em alta, com investidores ainda monitorando o clima político em Brasília, com ameaças de novas invasões e bloqueios por parte de bolsonaristas.

Às 12h22 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,09%, a R$ 5,1970 na venda. O Ibovespa operava em alta de 0,19%, a 111.028 pontos.

Os juros seguiam a tendência do dólar, com quedas moderadas. Às 10h50, os contratos para 2024 caíam de 13,59% no fechamento desta terça-feira (10) para 13,57%. Para 2025, a taxa passava de 12,69% para 12,63%. E para 2027, de 12,50% para 12,40%.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta que as autoridades públicas impeçam quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas, rodovias, espaços e prédios públicos por manifestantes golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou por mais dez dias o uso da Força Nacional da região da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, palco de atos de vandalismo no último domingo (8).

Em sua análise matinal, a Guide Investimentos ressalta que os atos convocados por militantes bolsonaristas estão marcados para o final da tarde, mas o noticiário no decorrer do dia pode levar a uma cautela maior dos investidores.

Os analistas da Levante Corp. Research apontam uma tensão sobre o alcance das investigações dos atos golpistas, especialmente com a possibilidade de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Caso Bolsonaro seja responsabilizado pelos atos, é bastante provável que ele se torne inelegível. Nesse caso, é de se esperar uma realização de lucros por parte dos investidores, com queda das ações", projeta a Levante.

Antonio Sanches, analista da Rico Investimentos, diz que a percepção dos investidores é de que não haverá ruptura institucional, o que sustenta o "impacto reduzido" do cenário político na Bolsa brasileira e no dólar.

As ações da Petrobras ajudam a manter o Ibovespa em alta, seguindo a cotação do petróleo. Às 12h25, o barril do tipo Brent subia 1,39%, a US$ 81,21. A ação preferencial da Petrobras avançava 1,04%, e a ordinária tinha alta de 0,95%.

Outra emprese do setor de petróleo e gás se destaca no pregão desta quarta. A ação ordinária da 3R Petroleum sobe mais de 7%, depois que a empresa anunciou um crescimento de 92% na produção de dezembro, frente a novembro.

No exterior, os principais índices de ações nos Estados Unidos abriram em alta. O mercado espera uma desaceleração da inflação ao consumidor no país, que será divulgada nesta quinta (12). O otimismo em relação à retomada econômica na China também impulsiona as bolsas internacionais.

O índice Dow Jones tem alta próxima de 0,20%, enquanto o S&P 500 sobe 0,50%. O Nasdaq 100 tem avanço próximo de 0,80%.