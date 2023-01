SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, chamaram as centrais sindicais para uma reunião na quarta-feira (18), às 10h, em Brasília.

As pautas do encontro serão a criação de mesas tripartites (com representantes de governo, trabalhadores e empresários) para tratar dos direitos de trabalhadores de aplicativo e do reforço de mecanismos de negociação coletiva que foram fragilizados durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, Lula pretende discutir com os sindicalistas o reajuste do salário mínimo. Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, as centrais defendem reajuste com base no INPC (estimativa da inflação) e crescimento do PIB (4,6%) de 2021. O salário mínimo hoje é de R$ 1.320.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que a equipe econômica do petista defende que o reajuste fique para maio. As centrais sindicais criticam a possibilidade e esperam a mudança já para janeiro.

No caso dos trabalhadores de aplicativo, tema que apareceu durante a campanha de Lula, Marinho tem feito avaliação de que nem todos desejam ser regidos pela CLT, e então negociará outras formas de garantir mais proteção social a eles, como o cooperativismo. O tema será tratado nessas mesas de negociação tripartite.