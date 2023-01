SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário bolsonarista Winston Ling, que ficou conhecido como o homem que apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro em 2018, sumiu do Twitter nesta semana. Sua conta na rede social era usada para apresentar ideias como liberalismo econômico, concurso de beleza de miss e defender Bolsonaro.

Na segunda-feira (9), uma de suas últimas publicações foi crítica às prisões desencadeadas após os ataques bolsonaristas aos três Poderes no domingo (8). "Prender por manifestação é mole. Quero ver prender por corrupção", dizia a mensagem. Há algumas semanas, escreveu: "vamos encher novamente as portas dos quartéis".

Em outubro, na época da eleição, ele publicou foto vestindo camiseta estampada com a bandeira do Brasil na fila do voto e chegou a sugerir que houve fraude no aplicativo da Justiça Eleitoral. "Que tecnologia é essa que deixa o App travado tanto tempo!!! #fraude?????", dizia o tuíte.

Meses antes, Ling também foi um dos poucos que divulgou mensagem de apoio a Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa que perdeu o cargo após ser acusado de assédio sexual.