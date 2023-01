BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quarta-feira (11) que o governo federal irá acelerar o recadastramento do Bolsa Família para garantir que em março as famílias com filhos de até seis anos possam receber o extra de R$ 150 por criança, que será somado ao piso de R$ 600 do programa.

"Em fevereiro, vamos ter as condições de já iniciar a entrada de pessoas que estão fora do Bolsa Família e a liberação dos cartões com o pagamento de R$ 150 com base nessa atualização cadastral", afirmou.

Segundo ele, a ideia é fazer o pagamento extra em março "para aqueles e aquelas que têm segurança na atualização do cadastro".

A afirmação do ministro segue a linha de discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse que a agenda econômica deve seguir normalmente após apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terem invadido e vandalizado as sedes dos Três Poderes no último domingo.

Inicialmente, o governo havia afirmado que o adicional de R$ 150 por criança, promessa de campanha de Lula, poderia demorar até 90 dias para começar a ser pago.

Dias também disse que a pasta encontrou 10 milhões de pessoas com "indícios de irregularidades" que deverão ser expulsos do programa quando o Cadastro Único de Programas Sociais for atualizado.

Em 5 de janeiro, Dias tinha afirmado que a revisão do Cadastro Único, a base de dados sobre beneficiários do Auxílio Brasil, que o governo já chama de Bolsa Família, deveria ser concluída em até três meses.

A atualização do cadastro, destacou, é essencial para liberação do benefício adicional de R$ 150. "É preciso ter um sinal técnico para termos segurança [para esse pagamento]", disse Dias na última quinta-feira (5), durante a posse da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Agora, porém, o cronograma foi acelerado. "Novo cartão a gente libera em fevereiro para pagamento em março já atualizado com R$ 150 para aqueles e aquelas que têm tem segurança na atualização do cadastro".