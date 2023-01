SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governo de Alagoas reforçou o policiamento no entorno do porto de Maceió após bolsonaristas terem se organizado para tentar invadir o local nesta quarta-feira (11).

Os extremistas planejavam bloquear os acessos ao Terminal Aquaviário da Transpetro, subsidiária da Petrobras, e da base de distribuição da Vibra Energia para interromper o fornecimento de combustíveis no estado. No entanto, não foi registrada nenhuma tentativa de invasão ao porto.

Em nota, o governo de Alagoas informou que, a despeito de ser uma área sob jurisdição federal, reforçou o policiamento da área e colocou viaturas na entrada do porto, em uma ação preventiva. A Secretaria de Segurança Pública atua no monitoramento e se diz atenta a qualquer movimentação atípica.

A possibilidade de ataques em Alagoas foi alertada pela FUP (Federação Única dos Petroleiros), que desde o último domingo (8) monitora a movimentação de grupos extremistas para possíveis ataques em refinarias e terminais.

Diante das ameaças de ataques, a FUP acionou órgãos federais de segurança, o serviço de inteligência e segurança corporativa da Petrobras e o senador Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a presidência da Petrobras.

A Petrobras informou que terminais e refinarias estão funcionando normalmente e que monitora possíveis ameaças, adotando "medidas preventivas de proteção necessárias conforme procedimento padrão para garantir a continuidade dos negócios".

O IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), representante institucional das principais empresas do setor, informou que "trabalha sempre de forma próxima e cooperativa com as autoridades constituídas para garantia da segurança de instalações indispensáveis ao abastecimento de combustíveis do país".

A entidade também disse que repudia qualquer ato de violência e eventuais ações que tenham o objetivo de trazer instabilidade aos princípios democráticos. E destaca que confia na atuação das forças de segurança pública em caso de possíveis ocorrências.

Possíveis ataques a refinarias e terminais têm sido anunciados por bolsonaristas nos últimos dias em redes sociais e teriam como objetivo interromper o fornecimento de combustíveis no país. A movimentação dos terroristas se intensificou em alguns estados na noite de domingo (8), após os ataques em Brasília, e madrugada de segunda-feira (9).