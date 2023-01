SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou nesta quinta-feira (12) o engenheiro Wilton Ruas da Silva para o cargo de diretor executivo do Procon paulista. A escolha quebra uma sequência recente em que apenas bacharéis em direito ocuparam o cargo.

Com exceção de Alexandre Modonezi, que é filósofo por formação, mas já atuava no serviço público quando passou pelo órgão, Paulo Arthur Góes (2011), Paulo Miguel (2016), Fernando Capez (2018) e Guilherme Farid (2022) eram formados em direito.

O regulamento do Procon estabelece como critério para ocupar o cargo "pessoas de notório conhecimento na área de defesa do consumidor e de reputação ilibada". A carreira de Wilton, no entanto, foi feita na iniciativa privada, em empresas sem vinculação com o direito do consumidor.

Wilton atuava como conselheiro da empresa de tecnologia Oki Brasil e passou pelo Itautec. Em seu perfil no Linkedin, Wilton se declara um CEO experiente e com histórico na indústria de tecnologia da informação e serviços.

O mandato de Wilton será de dois anos com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.