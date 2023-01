BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (12) que é necessário fazer mudanças na cobrança de impostos do país para que ricos paguem mais e pobres, menos.

"Todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova, é preciso fazer com que pessoas mais ricas paguem mais impostos do que os pobres, porque hoje os pobres comparativamente pagam mais imposto que os ricos", disse em café da manhã com jornalistas.

O chefe do Executivo, porém, não deu detalhes das alterações que pretende propor na política tributária da União.

Ele também fez duras críticas ao mercado financeiro e à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

"Nunca vi a Febraban se reunir e dizer que está preocupada em pegar uma parte do juros que recebe para dedicar a ajudar o padre Julio Lancellotti a cuidar do morador de rua", afirmou.

O mandatário disse que o mercado criou uma narrativa de que verbas destinadas a melhorias na saúde, educação e outras áreas são tratadas como gasto para o governo, enquanto o pagamento da taxa de juros não tem o mesmo tratamento.

"Eu às vezes fico muito, mas muito irritado e peço desculpas para pessoas que eu fico irritado porque é o seguinte: o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo", afirmou.

Lula recebeu, pela primeira vez, jornalistas nesta manhã. Mas, ao final do encontro, apenas cinco veículos puderam perguntar, e a Folha não fez parte do grupo.