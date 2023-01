SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O órgão de defesa do consumidor notificou todo o Grupo Americanas -que inclui as lojas físicas e sites como Americanas.com e Submarino- para saber se o rombo de R$ 20 bilhões identificado no balanço financeiro da empresa afeta os consumidores.

Na quarta-feira (10), o então CEO das Americanas, Sérgio Rial, revelou as "inconsistências contábeis" das Americanas, que teriam acontecido em exercícios anteriores a 2022, antes, portanto, dele assumir a presidência.

As Americanas diz que ainda está apurando os fatos, portanto a dívida estimada pode sofrer ajustes.

O GRUPO AMERICANAS DEVE INFORMAR AO PROCON-SP:

- se as compras efetuadas pelos consumidores serão afetadas em algum nível;

- detalhar quantas pessoas serão afetadas;

- esclarecer se as reclamações dos últimos 90 dias na plataforma do Procon-SP tem relação com o rombo de R$ 20 bilhões;

- em caso positivo, o Procon-SP quer saber qual o plano de ação da empresa para solução do problema.

O Grupo Americanas deve responder aos questionamentos até o dia 17 deste mês. A reportagem entrou em contato com a empresa para um posicionamento sobre o assunto e aguarda resposta.

Em 2022, o Procon recebeu quase 9,5 mil queixas por consumidores que tiveram problemas com suas compras no grupo.