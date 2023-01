BRASÍLIA, DF - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo) notificou nesta sexta-feira (13) a Americanas a respeito das notícias veiculadas desde quarta-feira (11) envolvendo o escândalo contábil de R$ 20 bilhões no balanço da companhia.

O órgão questionou a empresa sobre os impactos da operação para os consumidores.

"Além de informar até que ponto ficam comprometidas as compras efetuadas pelos consumidores e detalhar quantas pessoas serão afetadas, deverá esclarecer se as reclamações dos últimos 90 (noventa) dias na plataforma do Procon-SP têm relação com os problemas noticiados e, em caso positivo, qual o plano de ação da empresa para solução", diz nota divulgada pelo Procon-SP.

De acordo com o órgão, no ano passado, o grupo teve quase 9.500 queixas registradas por consumidores.

A empresa tem até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do Procon-SP.

A reportagem buscou a Americanas para comentar a notificação, mas não teve retorno até o fechamento deste texto.

A Americanas enfrentou diversas queixas de consumidores em fevereiro de 2022, quando um ataque hacker atingiu os sites do grupo (Americanas.com, Submarino, Shoptime).

O ataque, que deixou os sites fora do ar por quatro dias seguidos, gerou prejuízos da ordem de R$ 1 bilhão.