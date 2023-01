RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Brasil vai sediar, no próximo ano, a conferência anual da ICN (International Competition Network), o fórum que reúne agências antitruste de todo o mundo.

A escolha do país foi feita nesta quarta (18) em reunião do grupo diretor da entidade.

Além do brasileiro Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), também são membro da ICN o Competition Bureau (do Canadá) e a FTC (Federal Trade Comission), órgão americano de proteção dos consumidores.

A disputa para sediar a conferência foi com o CMA (Competition and Markets Authority), entidade reguladora do mercado no Reino Unido, que também faz parte do fórum.