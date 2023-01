SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Binance divulga relatório nesta quinta (19) que mostra aumento de 15% na base de clientes institucionais ativos no Brasil em 2022.

Segundo a empresa, o mercado brasileiro é um dos dez maiores da corretora de criptomoedas no mundo, e o avanço aconteceu mesmo durante o chamado "inverno cripto", em que as cotações de Bitcoin e Ethereum despencaram mais de 50%. A empresa não divulga o tamanho da base de clientes.

O relatório global da companhia aponta um crescimento de 65% entre clientes institucionais, com expansão em negócios de alta renda.

No ano passado, a corretora deixou a parceria que tinha com a Capitual desde 2020, após questões de regulação do Banco Central. A troca gerou problemas judiciais, com processos de clientes que tiveram problemas em sacar o dinheiro investido em criptomoedas.

Entre os percalços de 2022, no fim do ano passado, a corretora de moedas digitais disse que os depósitos já estavam retornando à empresa, depois de uma onda de fortes saídas de criptomoedas em que a Binance registrou saques de US$ 1,9 bilhão (R$ 10,1 bilhões) em 24 horas, segundo a empresa de dados blockchain Nansen.

A turbulência atravessada pelos bitcoins abalou concorrentes como a FTX, que declarou falência em novembro e é apontada como responsável por um dos maiores esquemas de fraude do mercado financeiro no mundo.

A Binance chegou a fazer uma oferta de compra para a FTX, mas retirou a proposta logo após a divulgação dos casos de fraude comandada pelo dono da companhia, Sam Bankman-Fried. Até então, a FTX era a terceira maior plataforma de criptomoedas do mundo.