SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco Bmg comunicou a morte do banqueiro Flávio Pentagna Guimarães, acionista e ex-presidente do grupo de mesmo nome. Ele morreu nesta quinta-feira (19), em Belo Horizonte, aos 94 anos.

Na nota, o banco destaca que Guimarães foi um empreendedor visionário e que, ao longo de sua vida, desenvolveu frentes de negócios em diferentes segmentos da economia.

egundo a instituição, o empresário foi responsável por tornar o Banco Bmg a primeira instituição financeira a ofertar crédtio consignado no país.

A instituição começa em 1930. A família entrou no setor financeiro com a criação do Banco de Crédito Predial S.A. (mais tarde denominado Banco de Minas Gerais S.A.) para atuar como um banco comercial, oferecendo produtos para pessoas físicas e jurídicas.

O grupo Bmg inclui empresas que atuam no mercado financeiro e nos segmentos de inovação, tecnologia, agronegócio, logística, imobiliário, entre outros.

Em 2012, o banco mineiro anunciou uma troca de comando, em que Flávio Guimarães deixou a presidência e passou a compor o conselho de acionistas da empresa.

Também em 2012, o Bmg e o Itaú se associaram para a criação da Itaú BMG Consignado, para a comercialização dessa modalidade de crédito. A parceria foi encerrada em 2016, com a venda ao Itaú da fatia da instituição mineira no negócio.

Por meio de sua conta no Twitter, o clube Atlético Mineiro lamentou a morte de Guimarães, pai do presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Guimarães. "Flávio foi um ícone do empreendedorismo no Brasil e um dos maiores empresários de Minas."

O Coimbra Sports, de Contagem (MG), clube do qual Ricardo é diretor, lamentou a morte do empresário pelas redes sociais. "A diretoria, colaboradores e atletas do Coimbra se solidarizam com os familiares e amigos do Dr. Flávio. O Clube decreta luto oficial de três dias."

O empresário, que era viúvo, deixa cinco filhos (Antônio, João, Regina, Angela e Ricardo), 12 netos e 12 bisnetos.

O sepultamento vai ocorrer nesta sexta (20), na capital mineira. A causa da morte não foi informada.