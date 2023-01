SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Americanas informou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (23) a contratação da consultoria Alvarez & Marsal, especializada na gestão de empresas com graves problemas financeiros.

A consultoria, com sede nos EUA, já trabalhou nas reestruturações das varejistas cariocas Leader e Casa & Video -ambas enfrentaram processos de recuperação judicial.

A Alvarez & Marsal também foi administradora da recuperação judicial da Odebrecht, e teve, posteriormente, o ex-juiz Sergio Moro entre seus quadros. A contratação de Moro foi alvo de investigação pelo TCU (Tribunal de Contas da União) por conflito de interesse.

De acordo com o comunicado, a Alvarez & Marsal vai atuar como "PMO (Project Management Office)" em relação ao processo de recuperação judicial, ao qual a Americanas aderiu na última quinta-feira (19). Na prática, a empresa vai apoiar o processo de reestruturação do negócio.

"A A&M atuará em coordenação com o Rothschild&Co, interlocutor da companhia na renegociação da dívida financeira. O objetivo da companhia é assegurar que a equipe executiva tenha todo apoio e ferramentas de referência no mercado para atingir os objetivos estratégicos do negócio", diz o texto.